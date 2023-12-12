Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Jawab Prabowo Soal Sulitnya Masyarakat Dapat Kerja: Kita Buka Ruang Investasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:30 WIB
Ganjar Jawab Prabowo Soal Sulitnya Masyarakat Dapat Kerja: Kita Buka Ruang Investasi
Ganjar Pranowo saat debat di KPU (foto: MPI/Arif)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan dari capres nomor urut dua Prabowo Subianto terkait sulitnya masyarakat mendapat pekerjaan.

“Makasih Pak Prabowo isu ini sangat kontekstual. Dan saya kira dari pertanyaan masyarakat begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan,” kata Ganjar pada Debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Ganjar pun mengatakan ada beberapa poin untuk mengatasi hal ini salah satunya adalah membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik.

“Kepastian hukumnya berjalan dengan baik transparan akuntabel mudah murah cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan mereka akan minggat dan mereka akan pergi tidak mau datang,” katanya.

Halaman:
1 2
      
