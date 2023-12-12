Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Atasi Kemiskinan, Ganjar Pranowo: Satu Sarjana, Satu Keluarga

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:34 WIB
Atasi Kemiskinan, Ganjar Pranowo: Satu Sarjana, Satu Keluarga
Ganjar Pranowo saat debat di KPU (foto: MPI/Arif)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran di Indonesia yakni harus ada satu sarjana di satu keluarga.

“Untuk menurunkan kemiskinan adalah setiap satu keluarga miskin kita kasih kesempatan satu anaknya sampai ke perguruan tinggi,” ungkap Ganjar menjawab pertanyaan dari Capres Prabowo Subianto pada Debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Sehingga, kata Ganjar, dengan upaya itu maka akan memberikan ruang pekerjaan yang jauh lebih banyak. Dengan begitu, maka diharapkan angka pengangguran akan berkurang.

“Karena itulah yang akan membongkar dan kemudian memberikan ruang pekerjaan yang jauh lebih banyak kepada mereka,” kata Ganjar.

