INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal RUU DKJ, Pengalaman Ganjar-Mahfud Bisa Selesaikan Permasalahannya

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:35 WIB
Ganjar-Mahfud (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Ridwan Darmawan mengatakan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud MD konsentrasi pada polemik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) soal penunjukan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden.

Dengan latar belakang Capres-Cawapres nomor 3, Ridwan melihat persoalan tersebut dan persoalan lainnya akan dapat diselesaikan.

Pasalnya kaya Ridwan, pasangan ini mempunyai kapabilitas dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dia menyebutkan Ganjar yang telah menjadi pemimpin daerah selama 2 tahun ini tidak adanya permasalahan yang tidak bisa diatasi olehnya. Termasuk dalam sistem ketatanegaraan.

"Prof Mahfud juga selalu mempuyai trobosan, di MK itu melakukan trobosan istilah TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) dan lain-lainnya," kata Ridwan di INews Tower, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Ridwan juga mengatakan bahwa ketika Mahfud MD menjadi Menkopolhukan, sejumlah masalah yang sudah lama tidak terselesaikan kini dapat ia selesaikan.

"Soal BLBI ada sekian tahun tidak pernah diselesaikan, sekarang mulai 1 per satu disita dan lainya. Jadi itu akan jadi perhatian dari paslon 3 untuk menyelesaikan problem yang ada di Indonesia," katanya.

Halaman:
1 2
      
