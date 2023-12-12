Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anak Muda Didorong Cek Rekam Jejak Paslon, Jangan Terjebak Gimmick

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:37 WIB
Anak Muda Didorong Cek Rekam Jejak Paslon, Jangan Terjebak Gimmick
Wakil Koordinator ICW Siti Juliantari. (MPI/Rifqi Herjoko)
A
A
A

 

JAKARTA - Pendekatan gimmick digunakan paslon dalam kampanye di Pilpres 2024. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari, mendorong anak muda agar aktif mengecek track record paslon dan tidak terjebak gimmick.

Pesan itu disampaikan Siti dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil menyikapi debat kandidat presiden tentang hukum dan HAM serta pernyataan Tim Pemenangan Prabowo. Acara itu digelar di Sadjoe Cafe and Resto, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2023).

"Anak muda harus lebih kritis. Jangan percaya apa yang disampaikan calon dengan gimmick. Yang harusnya dilihat oleh anak muda bukan gimmick, melainkan bagaimana pesannya dan kontennya," ujar Siti.

"Kita bisa lihat bagaimana rekam jejak keenam calon ini. Mereka sebagian besar sudah menempati jabatan publik. Cek track recordnya," sambungnya kemudian.

Lebih lanjut, Siti mendorong anak muda menilai terlebih dahulu apakah para calon presiden dan calon wakil presiden itu mendukung isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan antikorupsi. Selain itu, anak muda perlu mengecek sejauh mana para calon membicarakan pelayanan publik.

Topik Artikel :
ICW pilpres Pilpres 2024
