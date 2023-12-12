Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kritisi Anies Soal Penanganan Polusi Udara di Jakarta

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:40 WIB
Prabowo Kritisi Anies Soal Penanganan Polusi Udara di Jakarta
Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengkritisi Capres nomor urut 1, Anies Baswedan soal penangangan polusi udara ketika dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu dia sampaikan saat bertanya kepada Prabowo dalam debat Capres di Gedung KPU RI Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (12/12/2023).

Prabowo mulanya menyampaikan bahwa Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun.

Kata dia, APBD DKI Jakarta sekira Rp 80 Triliun dengan jumlah penduduk 80 juta. Dia lantas membanding-bandingkan APBD Jawa Barat Rp 35 Triliun dengan jumlah penduduk 50 juta.

Halaman:
1 2
      
