HOME NEWS NASIONAL

Disinggung Putusan MK, Prabowo: Kita Bukan Anak Kecil Mas Anies, Anda Juga Paham

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:43 WIB
Disinggung Putusan MK, Prabowo: Kita Bukan Anak Kecil Mas Anies, Anda Juga Paham
Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung soal putusan MK soal batas usia capres-cawapres kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Awalnya, dalam debat pertama calon presiden 2024, Anies Baswedan bertanya soal perasaan Prabowo usai MKMK mengatakan terdapat pelanggaran etik berat, dalam putusan MK.

"Apa perasaan bapak bahwa ada pelanggaran etika di situ?," kata Anies Baswedan di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

"Masalah pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan dan tindakan itu pun masih diperdebatkan," jawab Prabowo.

Namun Prabowo menegaskan bahwa keputusan MK mengenai batas usia capres-cawapres sudah final dan harus dilaksanakan. Ia pun mengatakan bahwa Anies Baswedan seharusnya faham soal itu.

"Kita ini bukan anak kecil mas Anies, anda juga faham," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
