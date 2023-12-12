Debat Capres 2024, Ganjar Cerita Pengalaman Keliling Indonesia Serap Aspirasi Rakyat

JAKARTA - Calon Presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menceritakan perjalanan keliling Indonesia serap aspirasi rakyat dan menjadi visi-misinya. Sejak masa kampanye, Ganjar berkeliling dari ujung timur Indonesia sementara Mahfud MD dari ujung barat Indonesia.

Capres nomor urut 3 tersebut menyampaikan visi-misinya merepresentasikan suara rakyat yang dia dengar sejak masa kampanye dimulai pada akhir November lalu.

"Dari Sabang sampai Merauke, hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh rakyat," ungkap Ganjar saat menyampaikan visi misi pada debat KPU, Selasa (12/12/2023).

Melalui cara itu, Ganjar mengatakan, hal ini penting sehingga ada harapan yang muncul di masyarakat dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin.

"Sehingga ketika kontestasi lima tahunan ini berlangsung harapan ini ada dan masuk dalam pikiran seorang pemimpin. Satunya pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini sesuatu yang sungguh penting," tegasnya.

Ganjar lantas menceritakan perjalanan awalnya dari ujung timur Indonesia yakni Merauke, Papua Selatan. Ia bertemu seorang pendeta bernama Leo, yang bercerita tentang sulitnya fasilitas kesehatan di daerahnya.

"Maka kita sampaikan ke Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu dan kami akan kerahkan seluruh Indonesia bahwa satu desa, satu pustu atau puskesmas pembantu atau satu nakes," ucapnya.