Ditanya Soal Pelanggaran HAM Berat oleh Ganjar, Prabowo Usap Keringat di Muka

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, ditanya oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Ketika Ganjar bertanya, Prabowo langsung mengeluarkan tisu dan mengelap wajahnya.

"Kalau bapak (Prabowo) ada disitu apakah akan membuat pengadilam HAM? Dan akan membereskan rekomendasi DPR?" tanya Ganjar kepada Prabowo di KPU RI, Selasa (12/12/2023).

Prabowo pun menjawab, ada beberapa masalah HAM yang saat itu ditangani oleh Cawapres dari Ganjar yakni Mahfud MD.