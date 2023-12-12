Ganjar Komitmen Terima Kritik dan Mudahkan Aduan Lewat Government Super Apps

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk menerima kritik apabila menjadi Presiden RI tahun 2024-2029 sepanjang masa pemerintahan berjalan.

Lebih dari itu, Ganjar juga berkomitmen menyediakan ruang kemudahan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai pelayanan publik. Untuk layanan daring, Ganjar akan menginisiasi aplikasi online.

“Pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yg akan kita angkat menjadi Government Super Aps,” kata Ganjar dalam debat pertama capres di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Ganjar sendiri sudah punya pengalaman membidani aplikasi LaporGub saat menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode. Dalam aplikasi itu masyarakat bisa membuat semua pengaduan dengan teks dan dilengkapi media pendukung.

“Dari sisi aparaturnya mesti ada kontrol publik, maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat LaporGub sebagai satu ruang komplen publik yang pemerintahan ga boleh baperan,” imbuh Ganjar.

Ganjar bersama pasangan cawapres-nya, Mahfud MD akan memastikan layanan ini berjalan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya kepada perempuan, lansia, dan masyarakat rentan lainnya untuk menciptakan keadilan bagi semua.