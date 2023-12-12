Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Peristiwa Kanjuruhan dan KM 50, Ganjar: Kita Bereskan Semuanya

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:55 WIB
Soal Peristiwa Kanjuruhan dan KM 50, Ganjar: Kita Bereskan Semuanya
Ganjar Pranowo saat debat di KPU (foto: MPI/Arif)
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menegaskan akan membereskan hukum terkait peristiwa Kanjuruhan dan KM 50 jika terpilih di Pilpres 2024.

Hal itu diungkapkan Ganjar saat mendapatkan pertanyaan dari capres nomor urut satu Anies Baswedan terkait dua peristiwa ini pada debat Pilpres di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023)

“Saya kira kira dua isu itu menjadi publik talks, Kanjuruhan. Kita bisa bertemu dengan para pencari fakta, kita bisa melindungi korban, kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban termasuk di kilometer 50,” kata Ganjar.

“Ketika kita bisa bereskan semuanya, maka kita akan naik dalam satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan kemudian mencari keputusan yang adil bisa dilakukan. Jawaban saya bisa,” tegasnya.

