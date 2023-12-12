Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jeda Debat Capres 2024, Alam Ganjar Dihampiri dan Ngobrol dengan Gibran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |22:01 WIB
Jeda Debat Capres 2024, Alam Ganjar Dihampiri dan Ngobrol dengan Gibran
Alam Ganjar dan Gibran (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Momen unik terjadi saat jeda Calon Presiden (Capres) di Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam.

Bagaimana tidak, Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka terlihat berbincang-bincang dengan anak capres nomor urut 1 Ganjar Pranowo, Alam Ganjar.

Momen itu terjadi saat jeda debat Capres Pilpres 2024. Mulanya, Alam Ganjar memang hadir sejak awal di lokasi debat di Kantor KPU, jalan Imam Bonjol.

Alam tampak duduk di belakang cawapres Ganjar, Mahfud MD. Saat sedang jeda debat, Alam yang sedang berdiri ke arah pintu keluar dihampiri oleh Gibran.

Lalu, mereka pun tampak bersalaman satu sama lain. Keduanya terlihat berbincang-bincang. Setelah itu, Gibran pun pergi ke ruangan lain untuk menghadiri Prabowo Subianto.

(Awaludin)

      
