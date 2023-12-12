Debat Capres 2024, Ruhut Sitompul Beri Ganjar Pranowo Nilai 9

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ruhut Sitompul memberikan nilai 9 kepada capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam sesi debat perdana capres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam.

"Jika saya nilai dari 1 sampai 10, Mas Ganjar nilainya 9," kata Ruhut di Media Center (Medcen) TPN, Jakarta Pusat, Selasa.

Bukan tanpa alasan, Ruhut menyebutkan, jawaban yang disampaikan Ganjar Pranowo dalam sesi debat perdana tersebut sangat paripurna. Semua pertanyaan dijawab dengan tuntas.

"Semua clear, tidak ada yang dipotong-potong. Sedangkan Mas Anies itu saya kasih nilai 7. kita harus objektif juga banyak yang dia jelaskan itu baik, pak Prabowo mendekati nilai 6 lah," ucap Ruhut.

Karena itu, Ruhut mengatakan, apapun hasil debat hari ini, dirinya mengingatkan kepada setiap pasangan capres untuk tetap berkepala dingin.