Ganjar Tegaskan UU Perampasan Aset Ditegakkan, Koruptor Dimiskinkan!

JAKARTA - Capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, menunjukkan komitmennya untuk membereskan UU Perampasan Aset dan memiskinkan koruptor. Ganjar juga menyebutkan bakal menyeret koruptor ke Nusakambangan.

Ganjar mengatakan, sebagai pemimpin sebuah bangsa besar harus menunjukkan praktik antikorupsi dengan sungguh-sungguh agar pejabat dan masyarakat mendapatkan teladan yang baik.

“Yang pertama dari sisi penegakan hukumnya dulu Maka kalau saya mulai dari sini maka yang mesti dilakukan adalah memiskinkan, yang kedua perampasan aset maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi dibawa ke Nusakambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main,” ujar Ganjar saat Debat Capres di KPU RI, Jakarta pada Selasa (12/12/2023).

Ganjar menegaskan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memberikan contoh baik kepada seluruh rakyat, salah satunya dengan mengajarkan kepemimpinan yang sederhana.

Integritas, lanjut Ganjar, juga sangat penting dimiliki seorang pemimpin agar jajarannya di seluruh daerah bisa bersama-sama membangun komitmen disiplin yang tinggi untuk memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana Dia tidak bermewah-mewah dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun untuk para pejabat ada dua yang penting sekali satu biarkan mereka berkembang dengan menyentuh yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan yang kedua jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya kalau ini terjadi kerunyaman itu akan muncul,” tegas Ganjar.