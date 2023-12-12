Evaluasi Ganjar soal Debat Perdana: Durasi Cukup, tapi Tanya Jawab Kurang

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo menyebutkan ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi pasca debat perdana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa (12/12/2023) malam.

"Yah tanya jawab nya lebih banyak, tadi agak kurang menurut saya," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo, capres yang didukung Partai Perindo, berharap agar dalam sesi debat-debat berikutnya jauh lebih banyak tanya jawab antara masing-masing Capres-Cawapres sehingga dapat memperlihatkan karakter dan cara berpikir orisinil dari masing-masing kandidat.

"Bukan durasi, tapi ruang tanya jawab nya yang lebih banyak sehingga kata debatnya akan lebih bisa menunjukkan apa yang menjadi pikiran, refleksi, jawaban spontan karena itu menunjukkan sikap," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, KPU RI menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Setelah debat perdana dilaksanakan pada 12 Desember 2023, debat kedua akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, lalu debat ketiga pada 7 Januari 2024, debat keempat pada 21 Januari 2024, dan debat kelima pada 4 Februari 2024.

(Angkasa Yudhistira)