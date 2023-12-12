Ini Jurus Ganjar Ciptakan Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat Indonesia

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan, bakal mempermudah masuknya investasi demi menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di Indonesia.

Hal ini, disampaikan Ganjar merespons pertanyaan dari Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat Capres yang berlangsung di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

“Ada beberapa poin Pak yang pertama adalah membuka ruang investasi yang cukup besar, dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan dengan baik, kepastian hukumnya berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat dalam sebuah layanan. Tanpa itu dilakukan mereka akan minggat dan mereka akan pergi, tidak mau datang,” kata Ganjar.

Disebutkan Ganjar, ketika investasi sudah datang, maka lapangan pekerjaan bisa hadir . Namun, pemerintah perlu melakukan pengawasan secara baik dan benar.

“Ketika mereka datang, sudah masuk berinvestasi katakan, pusat-pusat pertumbuhan sudah diberikan kepada mereka oleh pemerintah dengan fasilitasi kawasan industri umpama, insentif pajak umpama, kemudahan perizinan, offering bussiness umpama,” jelas Ganjar.

Capres berambut putih itu melanjutkan, ketika kemudian hal itu sudah berjalan, yang mesti disiapkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Agar SDM bisa menjemput lapangan pekerjaan itu, kata Ganjar, diperlukan sebuah pendidikan gratis bagi masyarakat minimal 12 tahun.

“Ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang harus kita siapkan.bApa itu? sekolah vokasi, tidak ada yang lain. Dan kemudian SDM inilah yang bisa kita pastikan bahwa mereka sampai dengan 12 tahun musti sekolah dan gratis. Inilah kemudian yang bisa kita dorong untuk kemudian mereka bisa naik,” ucap Ganjar.