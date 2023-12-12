HT Sebut Ganjar Tampil Brilian di Debat Capres: Jadi Pemimpin Harus Begitu!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo menilai Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo tampil cemerlang dalam depat Capres perdana di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (12/12/2023).

Kata dia Ganjar berhasil memaparkan pemikiran soal Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terutama soal strategi Ganjar dalam menegakkan hukum dan menjamin HAM.

BACA JUGA: Ini Jurus Ganjar Ciptakan Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat Indonesia

"Saya lihat Pak Ganjar itu tadi jawabannya sangat brilian, fokus dan pembawaannya tenang, enggak ada emosi," ujarnya usai menghadiri debat.

Dia mengatakan penyampaian Ganjar tersebut membuktikan dirinya cocok menjadi Presiden Indonesia 2024-2029.

"Jadi pemimpin harus begitu, enggak boleh meledak-ledak," katanya.