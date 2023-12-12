Gibran soal Debat Perdana Capres 2024: Yang Nilai Biar Masyarakat

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengomentari penampilan capresnya pada debat pertama di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).

Gibran mengatakan, dirinya menyerahkan penilaian atas debat Prabowo Subianto dengan capres nomor urut lain kepada masyarakat.

"Yang nilai biar masyarakat," kata Gibran singkat, setelah acara debat.

Diketahui, suasana debat mulai memanas ketika capres nomor urut 1 Anies Baswedan mulai bertanya ke Prabowo Subianto. Terutama soal keputusan MK mengenai batas usia capres-cawapres.

"Apa perasaan bapak bahwa ada pelanggaran etika di situ?" tanya Anies ke Prabowo.

"Masalah pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan itu pun masih diperdebatkan," jawab Prabowo.