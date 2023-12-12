Cuaca Jakarta Hari Ini Diperkirakan Cerah Berawan

JAKARTA - Cuaca hari ini, Selasa (12/12/2023) di DKI Jakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari.

Berdasar prakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah Jakarta Barat dan Kepuluan Seribu diprediksi cerah pada pagi hari. Sementara untuk wilayah lainnya berselimut awan.

Pasa siang hari, giliran Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang berawan, dan empat wilayah lainnya cerah.

Beranjak ke malam hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berawan.

Untukk suhu udara berada di kisaran 23 hingga 33 derajat celsius dengan kelembapan 60 sampai 100 persen.

(Angkasa Yudhistira)