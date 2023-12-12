Gempa M2,8 Guncang Kota Bogor Dini Hari

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 2,8 terjadi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Selasa (12/12/2023) dini hari.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bumi tektonik tersebut terjadi Pukul 03.55 WIB.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M=2,8. Episenter terletak pada koordinat 6.67 LS dan 106.53 BT.

Lokasi gempa berlokasi 30 kilometer Barat Daya dari Kota Bogor, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km.

Meskipun demikian, BMKG menyebutkan informasi tersebut mengutamakan kecepatan sehingga dapat berubah seiring jumlah data yang diterima.

