Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gempa M2,8 Guncang Kota Bogor Dini Hari

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |05:06 WIB
Gempa M2,8 Guncang Kota Bogor Dini Hari
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 2,8 terjadi di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Selasa (12/12/2023) dini hari.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa bumi tektonik tersebut terjadi Pukul 03.55 WIB.

 BACA JUGA:

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M=2,8. Episenter terletak pada koordinat 6.67 LS dan 106.53 BT.

Lokasi gempa berlokasi 30 kilometer Barat Daya dari Kota Bogor, Jawa Barat dengan kedalaman 10 km.

 BACA JUGA:

Meskipun demikian, BMKG menyebutkan informasi tersebut mengutamakan kecepatan sehingga dapat berubah seiring jumlah data yang diterima.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Bogor Gemoa Bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088/gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190824/gempa-JosH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803/gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836/gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement