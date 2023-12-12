Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Capres Malam Ini, Cek Rekayasa Lalin Sekitar Gedung KPU Hindari Kemacetan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |07:26 WIB
Debat Capres Malam Ini, Cek Rekayasa Lalin Sekitar Gedung KPU Hindari Kemacetan
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bagi anda warga Jakarta yang beraktivitas ataupun melalui sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat, ada baiknya menghindari rute tersebut sejak Selasa (12/12/2023) sore hingga malam agar tidak terjebak macet.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya akan melaksanakan rekayasa lalu lintas karena adanya pelaksanaan debat perdana Calon Presiden Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

 BACA JUGA:

"Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dimulai pukul 15.00 WIB," ujar Trunoyudo, Senin (11/12/2023) kepada awak media.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kata Trunoyudo menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas agar tidak terlalu parah menganggu aktivitas masyarakat sekitar.

"Rekayasa lalu lintas sifatnya tentatif atau situasional," tambahnya.

 BACA JUGA:

Berikut ini sejumlah rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan saat pelaksanaan debat Capres Pemilihan Umum 2024 di Gedung KPU RI Menteng Jakarta Pusat.

Kendaraan yang datang dari arah Bundaran Hotel Indonesia yang akan menuju Jalan Imam Bonjol dialihkan ke Jalan H. Agus Salim maupun Jalan Pamekasan.

Kemudian kendaraan yang datang dari arah Jalan H. Agus Salim yang akan menuju Jalan Imam Bonjol diluruskan ke Jalan Pamekasan atau belok ke kanan ke arah Bundaran Hotel Indonesia traffic light Hos Cokroaminoto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement