Debat Capres Malam Ini, Cek Rekayasa Lalin Sekitar Gedung KPU Hindari Kemacetan

JAKARTA - Bagi anda warga Jakarta yang beraktivitas ataupun melalui sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat, ada baiknya menghindari rute tersebut sejak Selasa (12/12/2023) sore hingga malam agar tidak terjebak macet.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya akan melaksanakan rekayasa lalu lintas karena adanya pelaksanaan debat perdana Calon Presiden Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dimulai pukul 15.00 WIB," ujar Trunoyudo, Senin (11/12/2023) kepada awak media.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kata Trunoyudo menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas agar tidak terlalu parah menganggu aktivitas masyarakat sekitar.

"Rekayasa lalu lintas sifatnya tentatif atau situasional," tambahnya.

Berikut ini sejumlah rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan saat pelaksanaan debat Capres Pemilihan Umum 2024 di Gedung KPU RI Menteng Jakarta Pusat.

Kendaraan yang datang dari arah Bundaran Hotel Indonesia yang akan menuju Jalan Imam Bonjol dialihkan ke Jalan H. Agus Salim maupun Jalan Pamekasan.

Kemudian kendaraan yang datang dari arah Jalan H. Agus Salim yang akan menuju Jalan Imam Bonjol diluruskan ke Jalan Pamekasan atau belok ke kanan ke arah Bundaran Hotel Indonesia traffic light Hos Cokroaminoto.