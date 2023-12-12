JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan rencana rekayasa lalu lintas di kawasan dalam gelaran debat calon presiden di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
Rekayasa lalin bakal dilakukan mulai sore haril lantaran jalan depan Kantor KPU akan ditutup. Masyarakat yang pulang kerja agar tidak terjebak diimbau menghindari kawasan Kantor KPU.
BACA JUGA:
"Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dimulai pukul 15.00 WIB," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.
Dia menjelaskan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan sejumlah jalur agar masyarakat tak sampai terganggu aktivitasnya karena adanya debat tersebut. Adapun rekayasa lalin ini bersifat situasional.
BACA JUGA:
"Sifatnya tentatif atau situasional," kata dia.
Berikut ini daftar rekayasa lalin karena ada debat capres-cawapres di Kantor KPU:
1. Kendaraan yang datang dari arah
Bundaran HI yang akan menuju Jl Imam
Bonjol dialihkan ke Jalan H. Agus Salim
maupun Jl Pamekasan;
2. Kendaraan yang datang dari arah Jl H.
Agus Salim yang akan menuju Jl Imam
Bonjol diluruskan ke Jl. Pamekasan
atau belok ke kanan ke arah Bundaran HI
TL Hos Cokroaminoto (C.1);