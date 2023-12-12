Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rekayasa Lalin Debat Capres di Sekitar Gedung KPU, Jam Berapa Mulai Diberlakukan?

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |08:11 WIB
Rekayasa Lalin Debat Capres di Sekitar Gedung KPU, Jam Berapa Mulai Diberlakukan?
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan rencana rekayasa lalu lintas di kawasan dalam gelaran debat calon presiden di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023). 

Rekayasa lalin bakal dilakukan mulai sore haril lantaran jalan depan Kantor KPU akan ditutup. Masyarakat yang pulang kerja agar tidak terjebak diimbau menghindari kawasan Kantor KPU.

"Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dimulai pukul 15.00 WIB," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. 

Dia menjelaskan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan sejumlah jalur agar masyarakat tak sampai terganggu aktivitasnya karena adanya debat tersebut. Adapun rekayasa lalin ini bersifat situasional.

"Sifatnya tentatif atau situasional," kata dia.

Berikut ini daftar rekayasa lalin karena ada debat capres-cawapres di Kantor KPU:

1. Kendaraan yang datang dari arah

Bundaran HI yang akan menuju Jl Imam

Bonjol dialihkan ke Jalan H. Agus Salim

maupun Jl Pamekasan;

2. Kendaraan yang datang dari arah Jl H.

Agus Salim yang akan menuju Jl Imam

Bonjol diluruskan ke Jl. Pamekasan

atau belok ke kanan ke arah Bundaran HI

TL Hos Cokroaminoto (C.1);

