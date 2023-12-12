Advertisement
MEGAPOLITAN

Cegah Banjir, Bangunan Liar di Bantaran Sungai Sukatani Bekasi Dihancurkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |14:44 WIB
Cegah Banjir, Bangunan Liar di Bantaran Sungai Sukatani Bekasi Dihancurkan
Penertiban bangunan liar di Sungai Sukatani Bekasi (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Satpol PP Kabupaten Bekasi meneteribkan bangunan liar (Bangli) yang terbangun di wilayah Sukai Sekunder (SS) Pulo Sirih Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani hingga di Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya. Bangli yang terbangun disitu ditertibkan untuk mencegah terjadinya banjir.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya menjelaskan, pihaknya melibatkan 500 personel gabungan untuk melakukan operasi ini. Mereka terdiri dari TNI/Polri, PLN, Telkom, Dinas Damkar, Dishub, Dinas SDABMBK, Dinas Lingkungan Hidup, Muspika Kecamatan, BPBD serta Desa se-Kecamatan Sukatani.

"Personil diterjunkan kurang lebih sebanyak 500 orang untuk menertibkan Bangli tersebut, dengan sepanjang 3 kilometer," ujar Surya, Selasa (12/12/2023).

Ia memastikan operasi penertiban bangunan liar telah diawali dengan sosialisasi dan pemberian teguran sebanyak tiga kali, di mana setiap teguran diberi waktu 7 hari, dan untuk teguran ketiga diberi waktu tiga hari. Ia berharap agar masyarakat menyadari operasi penertiban yang dilakukan. Penertiban dibagi menjadi tiga tim.

"Dalam teguran tersebut kita bukan hanya memberikan surat, tapi bagaimana memberikan sosialisasi serta mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, agar mereka menyadari bahwa ini akan dipergunakan oleh Pemerintah," ujarnya.

Penertiban dilakukan agar tanah itu bisa digunakan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menormalisasi kali. Lahan itu juga nantinya akan digunakan untuk mengairi sawah.

"Serta untuk mengairi pesawahan, kita lihat bersama sungai ini mulai dangkal, makanya kita tertibkan bangunan liar ini," tambahnya.

Dia berharap dengan adanya kegiatan penertiban seperti itu dapat menormalisasi sungai sehingga alirannya lancar tidak menyebabkan banjir. Serta bisa mengairi sawah ke wilayah Sukatani sehingga panen tersebut menghasilkan yang terbaik.

