Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India

Winda Rahmadita , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |15:24 WIB
Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India
Kantor Camat Koja (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sejarah dan asal usul dari Koja, sebuah kecamatan yang mendominasi sebagian besar wilayah Jakarta Utara ini sangat menarik perhatian.

Kecamatan Koja memiliki luas wilayah masif mencapai 3.376 hektar dengan sekitar 250 ribu jiwa penduduk yang menempati wilayahnya. Tidak hanya sekadar wilayah administrasi, Koja menjadi entitas yang membawa cerita panjang salah satu perkembangan pusat kehidupan perkotaan di Jakarta.

Mari kita telusuri sejarah dan asal usul Koja, Jakarta Utara, menjelajah setiap cerita yang menjadi latar belakang bagaimana wilayah ini membentuk identitasnya hingga menjadi sebuah kota metropolis modern.

Asal Usul Nama Koja

 

Terdapat dua versi yang mendalam mengenai asal usul nama dari Kecamatan Koja di Jakarta Utara, Menurut cerita pertama, nama Koja terinspirasi dari pepohonan koja, sejenis pohon ambon, yang tumbuh melimpah di wilayah ini.

Sementara itu, versi kedua yang menjadi asal usul nama Koja, yaitu merujuk pada orang-orang Khoja yang berasal dari India yang banyak bermukim di wilayah tersebut. Mereka tinggal di sana selama berpuluh-puluh tahun, membentuk keluarga, keturunan, hingga komunitas sendiri.

Hal tersebut didasarkan pada kedatangan para pedagang dari Madagaskar ke Nusantara dan bersinggah di Batavia. Kehadiran orang-orang Khoja yang cukup signifikan membuat tempat itu dijuluki sebagai pusat orang Khoja. Seiring berjalannya waktu, nama Koja dijadikan sebagai nama bagi wilayah itu hingga sekarang.

Sejarah Koja Jakarta Utara

Berdasarkan penemuan Prasasti Tugu yang terletak di Tugu, kelurahan di Koja, Jakarta Utara, sejarah Koja diasumsikan telah berada sejak zaman Kerajaan Tarumanegara, dan Koja merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065214/ilustrasi_salahuddin_ayyubi_menguasai_kerajaan_yerusalem-TQHz_large.jpg
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/338/2939093/3-fakta-ledakan-di-pabrik-bogor-gegara-mesin-yang-overheat-3kqplTKoNn.jpg
3 Fakta Ledakan di Pabrik Bogor, Gegara Mesin yang Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932674/peristiwa-5-desember-gegernya-peristiwa-sinterklas-hitam-VHXIlclwZ1.jpeg
Peristiwa 5 Desember : Gegernya Peristiwa Sinterklas Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929355/4-peristiwa-bersejarah-pada-30-november-lion-air-jt-538-tergelincir-gtZqoDiCCa.jpg
4 Peristiwa Bersejarah pada 30 November, Lion Air JT 538 Tergelincir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927306/4-fakta-kecelakaan-maut-mobil-satpol-pp-di-jakut-korban-jiwa-bertambah-5PQUEX5VBj.jpg
4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927303/4-fakta-puluhan-guru-tertipu-investasi-bodong-tak-untung-malah-buntung-3Wsv2suuvT.jpg
4 Fakta Puluhan Guru Tertipu Investasi Bodong, Tak Untung Malah Buntung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement