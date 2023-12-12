Sejarah dan Asal Usul Kelapa Dua Jakarta

JAKARTA ibu kota Indonesia, bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga kaya akan sejarah dan warisan budaya. Salah satu daerah yang menyimpan jejak sejarah menarik adalah Kelapa Dua.

Berikut sejarah dan asal usul Kelapa Dua, mengungkap cerita yang membentuk identitas kota ini.

Asal Usul Nama Kelapa Dua

Nama Kelapa Dua di Jakarta Barat tak hanya penanda geografis, tapi mengandung cerita menarik yang mengakar pada sebuah pohon kelapa yang unik. Lazimnya pohon kelapa yang tumbuh di daerah ini memiliki batang tunggal yang lurus ke atas, menjadi ciri khas yang biasa ditemui.

Namun, di masa lalu, di Kelapa Dua pernah tumbuh pohon kelapa yang bercabang atau berbatang dua, sebuah fenomena alam yang unik. Keunikan pohon kelapa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga setempat, bahkan menjadikannya sebagai tontonan favorit banyak orang.

BACA JUGA: Sejarah dan Asal Usul Tegal Alur

Wisatawan dari berbagai tempat pun berdatangan hanya untuk melihat pohon kelapa bercabang dua ini. Meskipun menjadi daya tarik utama, khawatir akan kemungkinan pengkultusan atau pengeramatan terhadap pohon tersebut membuat sejumlah tokoh setempat memutuskan langkah tegas, yakni menebang pohon kelapa unik tersebut.

Tindakan penebangan ini, yang awalnya mungkin dianggap kontroversial, ternyata diambil dengan pertimbangan bijak. Para tokoh setempat menyadari bahwa membiarkan pohon kelapa tersebut tetap berdiri dapat membawa risiko bagi keberagaman dan keharmonisan masyarakat.

Agar kenangan terhadap pohon kelapa unik ini tetap hidup, kawasan tersebut pun diberi nama Kelapa Dua.