Pesepeda Pingsan Tertimpa Pohon Tua di Tangsel

TANGSEL - Seorang pesepeda ambruk tertimpa dahan dan ranting pohon yang tumbang di depan komplek perumahan Dosen UI, Jalan Ir H Juanda, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel).

Peristiwa itu terjadi Senin, 11 Desember 2023, sekira pukul 18.00 WIB. Korban yang merupakan pria paruh baya tengah melintas di lokasi di bawah cuaca gelap disertai angin kencang.

BACA JUGA:

Tiba-tiba begitu berada di depan Kompleks Dosen UI, beberapa dahan dan ranting pohon angsana jatuh hingga tepat mengenai tubuh korban. Seketika korban ambruk.

"Korban datang bersepeda dari arah TL (Traffic Light) Gintung mengarah ke Ciputat. Lalu ketika sampai di lokasi tertimpa material pohon yang jatuh," terang Kanitlantas Polsek Ciputat Timur Iptu Rokhmatulloh, Selasa (12/12/23).

BACA JUGA:

"Korban pingsan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Hermina," imbuhnya.

Pihak kepolisian sendiri mengimbau agar pengendara mencari tempat aman saat cuaca buruk datang. Hal itu guna menghindari kejadian serupa terulang.