HOME NEWS NASIONAL

Stafsus Presiden: Kita Bisa Meng-Explore Indonesia, Banyak Tenaga yang Cemerlang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |00:32 WIB
Stafsus Presiden: Kita Bisa Meng-Explore Indonesia, Banyak Tenaga yang Cemerlang
Stafsus Presiden Diaz Hendropriyono (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono menghadiri The Futurist Summit 2023 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023.

Dirinya yakinkan peserta Indonesia sudah memiliki banyak aktor untuk selamatkan Bumi dan Indonesia mampu selamatkan dunia,

“Kalau kita sebenarnya meng-explore Indonesia, banyak tenaga-tenaga inovasi yang cemerlang, banyak yang punya otak cerdas, banyak yang punya cara, tetapi belum diekspos dengan misalnya offtaker-nya, investornya”, tegas Diaz

Membuka acara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir secara virtual kemudian dilanjutkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang hadir secara langsung.

Menjadi panelis dalam sesi “Future Planet: Safeguarding the Earth for Our Future Generations”, penulis buku Dangerous Humans: Towards Zero eMissions ini dimintai pendapat terkait korelasi isi bukunya terhadap tantangan Bumi saat ini secara khusus soal emisi. Diaz menyebut dalam bukunya terpapar banyak anak-anak muda yang sangat inovatif,

“Dan di buku ini intinya saya menunjukkan bagaimana inovasi-inovasi di berbagai sektor sudah dikembangkan oleh anak-anak bangsa. Dan saya rasa untuk ke depannya, kita bisa bukan hanya berkontribusi untuk menyelamatkan Indonesia, tapi dari Indonesia untuk dunia. Menyelamatkan dunia dari desa. Bumi adalah satu-satunya tempat kita hidup,” ujar Diaz.

