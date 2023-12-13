Ganjar Kuasai Debat Capres, Mahfud MD Optimis Rebut Undecided Voters

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Mahfud MD mengaku optimis dapat merebut suara dan pilihan dari masyarakat Indonesia yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters terhadap sosok Capres-Cawapres.

Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti debat perdana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023) malam.

"Pak Ganjar ya menguasai 95 persen dari wilayah materi yang menjadi topik. Ya saya kira sama lah dengan penilaian masyarakat," ujar Mahfud MD.

Ia menjelaskan 95 persen dari seluruh persoalan yang ditanyakan kepada paslon nomor tiga saya kira terjawab dengan baik.

"Dan (jawaban Ganjar Pranowo) persis sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan situasi sosial politik di masyarakat. Gak apa-apa cukup bagus," jelas Mahfud MD.

Ketika ditanya awak media apakah dari debat perdana di KPU RI tadi yakin bisa merebut suara yang masih bingung, Mahfud MD menjawab dengan nada optimis.

"Yakin, Insya Allah," ujarnya.