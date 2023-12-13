Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Jamin Kebebasan Berpendapat: Wakanda No More, Indonesia Forever!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |00:54 WIB
Anies Jamin Kebebasan Berpendapat: Wakanda No More, Indonesia Forever!
Anies Baswedan jamin kebebasan berpendapat (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menjamin kebebasan berpendapat jika terpilih menjadi Presiden di 2024 mendatang. Ia pun tidak ingin warga takut memberikan kritik terhadap pemerintahan.

"Ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya Ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengijinkan lagi situasi di mana kita takut," kata Anies dalam penutupan debat Capres di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

"Saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever!" tegasnya.

Anies menyinggung posisi demokrasi Indonesia yang sedang di persimpangan jalan hendak jadi negara hukum atau kekuasaan.

"Saya sampaikan kepada semua, bahwa saat ini kita ada di persimpangan jalan. Apakah kita menjadi negara hukum, di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa," ucapnya.

Anies pun memilih langkah untuk mengembalikan menjadi negara hukum dengan kekuasaan dapat dikendalikan jika terpilih di Pilpres 2024.

Halaman: 1 2
1 2
      
