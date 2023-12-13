HT Harap Performa Debat Ganjar-Mahfud Dipertahankan

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengapresiasi penampilan Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat perdana di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa 12 Desember 2023, malam.

Ia pun berharap capres yang diusung Partai Perindo itu pun dapat tampil lebih baik lagi dalam debat selanjutnya.

"Harapan saya tentunya karena saya satu pengusung, yang (debat) kedua sampai kelima, ya lebih baik lagi, atau paling tidak mempertahankan poling yang tinggi saat ini," tutur HT saat ditemui usai debat di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

HT pun menilai, penampilan debat ini dapat berefek pada elektabilitas kandidat Capres, termasuk Ganjar. Untuk itu, ia meyakini, elektabilitas Ganjar lebih tinggi dari kandidat lainnya.

"Saya yakin saat ini tertinggi dari calon-calon lainnya. Tadi saya ditanya beberapa teman karena mau diumumkan polingnya kan, tetapi saya seyakin-yakinnya paling tinggi," terangnya.