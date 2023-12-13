Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Dianggap Mengesankan saat Debat: Paling Penting Pesannya Sampai ke Masyarakat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |02:03 WIB
Ganjar Dianggap Mengesankan saat Debat: Paling Penting Pesannya Sampai ke Masyarakat
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo disambut gegap gempita oleh ratusan pendukungnya usai debat pertama Capres di halaman KPU, Selasa (12/12/2023) malam.

Ganjar Pranowo dianggap tampil sangat mengesankan dan berhasil menyampaikan ide gagasannya dengan cemerlang.

"Iya kata kawan-kawan memuaskan. Semuanya senang melihat penampilan saya tadi," ucap Ganjar ditemui pasca debat.

Namun Ganjar tak begitu mempersoalkan performanya saat debat pertama itu. Yang paling penting menurutnya adalah, pesan yang disampaikan bisa sampai ke masyarakat.

"Sebenarnya bukan performa, tapi yang paling penting buat saya pesan saya bisa sampai ke masyarakat. Dan setelahnya, masyarakat tahu pemikiran saya dan pak Mahfud, kemudian program-program yang ada serta membandingkan dengan calon lain," jelasnya.

Dengan begitu lanjut dia, masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang baik. Sehingga dalam menentukan pilihan nanti, masyarakat memiliki preferensi yang bagus dari calon pemimpinnya.

"Itu menurut saya yang paling penting. Mudah-mudahan dengan debat seperti ini, masyarakat bisa mendapatkan edukasi," terangnya.

Halaman:
1 2
      
