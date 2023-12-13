Momen Kehangatan Ganjar dan Keluarganya Usai Debat Capres Perdana

JAKARTA - Momen kehangatan terpancar dari Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga dalam Pemilihan Umum, (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo usai mengikuti debat perdana di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023).

Setelah menyelesaikan debat perdana yang menjadi perhatian publik karena beradu gagasan serta visi misi dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, Ganjar tampak melepaskan ketegangannya bercengkrama dengan istri dan putra sulungnya.

Ganjar tampak memberikan salim kepada Siti Atikoh. Usai mencium tangan kanan Ganjar Pranowo, Siti Atikoh memeluk Ganjar Pranowo dan disoraki oleh para pendukungnya dekat panggung debat.

"Ini pendoa pertama," ujar Ganjar Pranowo sembari tersenyum dan memeluk Siti Atiqoh. Setelahnya Ganjar Pranowo mencium dahi Siti Atiqoh penuh kemesraan namun dalam tahap wajar.

Setelahnya Ganjar Pranowo juga menerima salim dari putra sulungnya M. Zinedine Alam dan ketiganya berpelukan melambangkan keluarga yang harmonis.

"Semangat (debatnya) sudah kuajarin," ujar Alam dengan nada ceria dan penuh canda.

"Di training sama Alam tadi malam, dua lagi dua lagi (debat Capres)," ujar Ganjar Pranowo.