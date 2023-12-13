Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anak Mahfud MD Yakin Ayahnya Ulangi Sukses Ganjar pada Debat Kedua

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |03:01 WIB
Anak Mahfud MD Yakin Ayahnya Ulangi Sukses Ganjar pada Debat Kedua
Ganjar-Mahfud (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Pelaksanaan debat calon presiden (Capres) telah selesai diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023). Debat selanjutnya akan di ikuti oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada 22 Desember 2023.

Menanggapi penyelenggara debat ke-2, Putra Bungsu Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD, Royhan Akbar, meyakini ayahnya juga akan tampil percaya diri seperti Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, yang sukses dalam debat perdana pilpres kali ini. Apalagi beberapa masukan dari kalangan akademisi hingga masyarakat telah disampaikan Royhan kepada Mahfud sebagi bekal debat besok.

"Materi saya rasa kelebihan dia dekat dengan civil society. Sehingga saya pribadi temen dari aktivis, akademis itu justru memberikan masukan dan saran apa sih yang perlu didebat, jadi saya enggak perlu khawatir persiapan dari Prof Mahfud sangat optimis, kalau secara teknis beliau lebih paham caranya dari pada saya," ucap Royhan usai nonton bareng debat capres di, Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Dirinya percaya, Mahfud pastinya akan mempersiapkan pelaksanaan debat Cawapres dengan baik. Sama seperti Ganjar, ayahnya juga telah menyerapnya berbagai aspirasi dari masyarakat ketika melakukan kampanye ke berbagai daerah di Indonesia.

"Materi saya rasa cukup apalagi karakter Ganjar yang sangat dekat dengan Mahfud dari segala elemen khususnya social society, itu kekuatan mereka," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement