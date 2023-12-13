Anak Mahfud MD Yakin Ayahnya Ulangi Sukses Ganjar pada Debat Kedua

JAKARTA - Pelaksanaan debat calon presiden (Capres) telah selesai diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023). Debat selanjutnya akan di ikuti oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada 22 Desember 2023.

Menanggapi penyelenggara debat ke-2, Putra Bungsu Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD, Royhan Akbar, meyakini ayahnya juga akan tampil percaya diri seperti Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo, yang sukses dalam debat perdana pilpres kali ini. Apalagi beberapa masukan dari kalangan akademisi hingga masyarakat telah disampaikan Royhan kepada Mahfud sebagi bekal debat besok.

"Materi saya rasa kelebihan dia dekat dengan civil society. Sehingga saya pribadi temen dari aktivis, akademis itu justru memberikan masukan dan saran apa sih yang perlu didebat, jadi saya enggak perlu khawatir persiapan dari Prof Mahfud sangat optimis, kalau secara teknis beliau lebih paham caranya dari pada saya," ucap Royhan usai nonton bareng debat capres di, Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Dirinya percaya, Mahfud pastinya akan mempersiapkan pelaksanaan debat Cawapres dengan baik. Sama seperti Ganjar, ayahnya juga telah menyerapnya berbagai aspirasi dari masyarakat ketika melakukan kampanye ke berbagai daerah di Indonesia.

"Materi saya rasa cukup apalagi karakter Ganjar yang sangat dekat dengan Mahfud dari segala elemen khususnya social society, itu kekuatan mereka," sambungnya.