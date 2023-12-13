Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar: Debat Perdana Buat Masyarakat Pahami Cara Berpikir Capres

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |06:02 WIB
Ganjar: Debat Perdana Buat Masyarakat Pahami Cara Berpikir Capres
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo berharap agar masyarakat dapat memahami karakter dan cara berpikir masing-masing Capres setelah diadakannya debat perdana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa 12 Desember 2023, malam.

"Ini debat pertama, saya kira untuk pertama kali ini para pemilih mendapatkan preferensi dari cara berpikir apa yang ada di konsep atau visi misi masing-masing (Capres)," ujar Ganjar Pranowo.

Ia berharap agar debat dari KPU RI terus disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia agar tidak salah memilih calon pemimpin saat hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Mudah-mudahan bisa cukup mengedukasi dan masih ada debat-debat yang lain kita harapkan masyarakat dapat mengikuti terus-menerus," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, KPU RI menyelenggarakan debat pertama capres-cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Setelah debat perdana dilaksanakan pada 12 Desember 2023, debat kedua akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, lalu debat ketiga pada 7 Januari 2024, debat keempat pada 21 Januari 2024, dan debat kelima pada 4 Februari 2024.

(Angkasa Yudhistira)

      
