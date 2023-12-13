Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Tampil Brilian saat Debat Capres, HT: Jawab Pertanyaan dengan Jelas dan Tegas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |06:09 WIB
Ganjar Pranowo Tampil Brilian saat Debat Capres, HT: Jawab Pertanyaan dengan Jelas dan Tegas
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) kagum akan performa debat Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

Baginya, pernyataan Ganjar dalam debat sangat tegas dan jelas. "Tanggapan saya secara jujur dan objektif, Pak Ganjar terbaik. Beliau brilian, fokus dan selalu menjawab pertanyaan dengan jelas dan tegas," kata HT saat ditemui usai debat di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

HT mengatakan bahwa debat kali ini akan berpengaruh pada elektabilitas para kanddidat capres, terkhusus Ganjar Pranowo. "Oh sangat, sangat berpengaruh (elektabilitas usai debat), karena ini kan melihat kualitas," terang HT.

Kendati demikian, HT meyakini elektabilitas Capres yang diusung Partai Perindo itu pun akan melonjak tinggi. "Saya yakin, ini kan polling lagi jalan nih, saya yakin polingnya paling tinggi. Yakin saya," terang HT.

Sekedar informasi, Ganjar telah tampil debat perdana capres di KPU. Dalam debat, Ganjar turut sampaikam sejumlah programnya, seperti 1 desa 1 faskes. Ganjar juga ingin menciptakan layanan pemerintah yang mudah, murah, dan cepat atau istilah bahasa kekiniannya “sat-set”.

Ganjar juga ingin agar penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) harus dijunjung tinggi. Ganjar pun menegaskan akan berdiri bersama para korban pelanggaran HAM.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement