Ganjar Pranowo Tampil Brilian saat Debat Capres, HT: Jawab Pertanyaan dengan Jelas dan Tegas

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) kagum akan performa debat Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

Baginya, pernyataan Ganjar dalam debat sangat tegas dan jelas. "Tanggapan saya secara jujur dan objektif, Pak Ganjar terbaik. Beliau brilian, fokus dan selalu menjawab pertanyaan dengan jelas dan tegas," kata HT saat ditemui usai debat di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

HT mengatakan bahwa debat kali ini akan berpengaruh pada elektabilitas para kanddidat capres, terkhusus Ganjar Pranowo. "Oh sangat, sangat berpengaruh (elektabilitas usai debat), karena ini kan melihat kualitas," terang HT.

Kendati demikian, HT meyakini elektabilitas Capres yang diusung Partai Perindo itu pun akan melonjak tinggi. "Saya yakin, ini kan polling lagi jalan nih, saya yakin polingnya paling tinggi. Yakin saya," terang HT.

Sekedar informasi, Ganjar telah tampil debat perdana capres di KPU. Dalam debat, Ganjar turut sampaikam sejumlah programnya, seperti 1 desa 1 faskes. Ganjar juga ingin menciptakan layanan pemerintah yang mudah, murah, dan cepat atau istilah bahasa kekiniannya “sat-set”.

Ganjar juga ingin agar penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) harus dijunjung tinggi. Ganjar pun menegaskan akan berdiri bersama para korban pelanggaran HAM.

(Fakhrizal Fakhri )