Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komentari Jawaban Prabowo terkait Putusan MK, Ganjar Pranowo: Bukan Soal Puas Tidak Puas

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |06:18 WIB
Komentari Jawaban Prabowo terkait Putusan MK, Ganjar Pranowo: Bukan Soal Puas Tidak Puas
Capres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo menyebutkan dirinya tidak pada posisi puas atau tidak puas terkait jawaban Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi Cawapres.

Hal tersebut ia sampaikan dalam debat perdana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa (12/12/2023) malam.

"Oh ini bukan cerita puas atau tidak puas, tapi ini cara saya dan publik dapat mengetahui apa yang di dalam pikiran dan sikap seseorang," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar menyerahkan kepada publik untuk menilai langsung perihal jawaban dari Prabowo Subianto terkait keputusan MK soal batas usia umur Capres-Cawapres dan pengalaman kepala daerah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement