Komentari Jawaban Prabowo terkait Putusan MK, Ganjar Pranowo: Bukan Soal Puas Tidak Puas

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ganjar Pranowo menyebutkan dirinya tidak pada posisi puas atau tidak puas terkait jawaban Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi Cawapres.

Hal tersebut ia sampaikan dalam debat perdana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa (12/12/2023) malam.

"Oh ini bukan cerita puas atau tidak puas, tapi ini cara saya dan publik dapat mengetahui apa yang di dalam pikiran dan sikap seseorang," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar menyerahkan kepada publik untuk menilai langsung perihal jawaban dari Prabowo Subianto terkait keputusan MK soal batas usia umur Capres-Cawapres dan pengalaman kepala daerah.