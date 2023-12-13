Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berasal dari Keluarga Forkopimcam, Ganjar Pranowo: Ini Panggilan Sejarah Buat Ganjar-Mahfud

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |06:43 WIB
Berasal dari Keluarga Forkopimcam, Ganjar Pranowo: Ini Panggilan Sejarah Buat Ganjar-Mahfud
Capres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor tiga, Ganjar Pranowo menceritakan bahwa dirinya dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD berasal dari keluarga Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

“Ini panggilan sejarah buat Ganjar Mahfud, Ganjar seorang anak polisi berpangkat tidak tinggi bertugas di kecamatan. Pak Mahfud bapaknya pegawai Kecamatan kalau kita berada pada momentum yang sama kami dan Pak Mahfud ini adalah orang kecil yang kalau bapaknya rapat kira-kira anggota forkopimcam, kami hanya di level kecamatan,” kata Ganjar di akhir sesi debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa 12 Desember 2023.

Sehingga, kata Ganjar, dirinyaa dan Mahfud MD telah terbiasa mendengar keluh kesah rakyat. “Kami telah terbiasa mencoba mendengarkan keluh kesah rakyat panggilan sejarah inilah yang kemudian coba kita klasifikasi dari seluruh persoalan yang muncul.”

“Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada kelompok rentan pada kelompok perempuan penyandang disabilitas anak-anak termasuk manula, mereka butuh perhatian yang lebih. Maka inilah cara kita membangun melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka no one left behind,” katanya.

Selain itu, Ganjar juga meminta agar pemerintah ke depan harus betul-betul bisa melayani dengan memberikan teladan dari pemimpin tertinggi yang anti korupsi. “Menunjukkan integritas, yang menunjukkan layanan pemerintahan yang mudah murah cepat, sat-set. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini.”

(Fakhrizal Fakhri )

      
