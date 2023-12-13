Ganjar Praowo Ingin Ciptakan Layanan Pemerintah yang Mudah Murah dan Cepat

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo ingin menciptakan layanan pemerintah yang mudah, murah, dan cepat atau istilah bahasa kekiniannya “sat-set”.

Hal itu diungkapkan Ganjar di akhir sesi debat Pilpres 2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

“Pemerintah betul-betul bisa melayani dengan memberikan teladan dari pemimpin tertinggi yang anti korupsi, yang menunjukkan integritas, yang menunjukkan layanan pemerintahan yang mudah murah cepat, sat-set,” kata Ganjar.

Tidak hanya itu, Ganjar juga mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak baperan atau gampang tersinggung ketika mendapatkan kritikan.

“Pemerintah ini ada yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis mereka merasa ini vitamin buat dirinya, bukan sedang merongrong apalagi kemudian merasa terancam,” kata Ganjar.

Sehingga, kata Ganjar, jika demokratisasi bisa dilaksanakan sesuai amanat reformasi maka tidak akan lagi ada cerita pembungkaman akibat menyuarakan kritik pedas kepada pemerintah.