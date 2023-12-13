Sampaikan Visi Misi, Ganjar Pranowo Tegaskan Jaga Demokrasi dan Sikat Korupsi

JAKARTA - Ganjar Pranowo, Capres 2024 nomor urut 3 dari Partai Perindo tampil tegas saat menyampaikan visi-misi dalam debat capres pertama di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam.

Dia bersama pasangannya Mahfud MD berkomitmen menjaga, menegakkan demokrasi dan memberantas korupsi.

Ganjar menyinggung bahwa demokratisasi di Indonesia tidak baik-baik saja. Kebebasan berpendapat masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu lantaran masih adanya diskriminatif terhadap orang-orang yang bersikap kritis.

"Saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan mesti kita jaga bersama. Ada ibu Sinta ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki ketua BEM yang ibunya harus diperiksa," ujar Ganjar.

Ke depan, Ganjar pastikan tidak akan ada lagi tindakan diskriminatif dan pemerintah harus lebih terbuka terhadap kritik dan saran.

"Maka yang seperti ini harus usai. Dan mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau government terjadi," tegasnya.