HOME NEWS NASIONAL

Dewas KPK Pastikan Sidang Etik Firli Bahuri Akan Digelar Besok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |07:48 WIB
Dewas KPK Pastikan Sidang Etik Firli Bahuri Akan Digelar Besok
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sidang etik terkait dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri sudah siap digelar pada Kamis 14 Desember 2023, besok.

“Persiapan semua sudah disiapkan, tinggal sidang (etik) saja,” kata Anggota Dewas KPK, Albertina Ho kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).

Albertina menjelaskan bahwa nantinya sidang etik terhadap Firli Bahuri itu bakal digelar setiap hari. Ia mengatakan bahwa seluruh rangkaian persidangan sudah diagendakan.

“Iya (setiap hari), sudah ada jadwal sidangnya sampai selesai,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan seluruh saksi sudah siap untuk dihadirkan dalam sidang etik tersebut.

Sebelumnya, Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean menjelaskan terdapat sejumlah dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Firli yakni perbuatan yang berhubungan dengan pertemuan antara Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Kedua yang berhubungan juga dengan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar semuanya di dalam LHKPN termasuk utangnya,” paparnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
