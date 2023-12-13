Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Kunjungi Jateng Tinjau Tanam Padi hingga Resmikan Terminal Pagi Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |08:26 WIB
Jokowi Kunjungi Jateng Tinjau Tanam Padi hingga Resmikan Terminal Pagi Ini
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pangkalan Utama TNI AD (Lanumad) Ahmad Yani, Kota Semarang untuk melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah pada hari ini, Rabu (13/12/2023).

Dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1, Presiden tiba di Semarang sekitar pukul 07.35 WIB.

Di Lanumad Ahmad Yani, Presiden Jokowi tampak disambut oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi, dan Komandan Lanumad Ahmad Yani Kolonel Cpn Ihwan Okti Riyadi.

Dari Semarang, Presiden Jokowi langsung menuju Kabupaten Pekalongan untuk meninjau penanaman padi di Kecamatan Kesesi. Setelah itu, Presiden Jokowi akan menuju Alun-Alun Kabupaten Pekalongan untuk menghadiri acara Pembinaan Petani dan Penyuluh Pertanian se-Jawa Tengah.

Selanjutnya, Kepala Negara diagendakan untuk meninjau fasilitas dan proses belajar di SMKN 1 Kedungwuni. Pada siang harinya, Presiden akan menuju Kantor Pos Pekalongan untuk menyerahkan bantuan langsung bagi masyarakat terdampak El Nino.

Agenda Presiden berikutnya yaitu menuju Gudang Bulog Kabupaten Pekalongan. Presiden akan meninjau stok beras di gudang tersebut sekaligus menyerahkan bantuan pangan bagi masyarakat penerima manfaat.

Halaman:
1 2
      
