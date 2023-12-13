Survei Litbang Kompas Kepuasan Kinerja Pemerintah 73,5%, Begini Tanggapan Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal hasil survei kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dari Litbang Kompas pada bulan Desember 2023.

Hasil survei tersebut, sebanyak 73,5% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah Jokowi - Ma'ruf. Sedangkan 26,5% responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Jokowi mengatakan bahwa survei tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah.

"Ya itu semua untuk evaluasi pemerintah, untuk koreksi kalau ada hal yang kurang atau ada hal hal perlu diperbaiki," kata Jokowi dalam keterangannya, Rabu (13/12/2023).

Jokowi mengatakan hasil survei tersebut dapat dijadikan koreksi dan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

"Karena apapun data survei itu data lapangan secara umum. Sehingga kita pakai angka itu sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan koreksi, sebagai bahan untuk perbaikan-perbaikan, untuk memperbaiki yang kurang kurang karna masih banyak yang masih perlu diperbaiki," kata Jokowi.

(Khafid Mardiyansyah)