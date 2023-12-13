Tampil Memukau saat Debat Capres, Elektabilitas Ganjar-Mahfud Akan Melonjak

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mendapat apresiasi dalam debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi mengatakan, elektabilitas Ganjar-Mahfud diyakini akan melonjak setelah debat capres semalam.

Menurutnya, Ganjar tampil dengan performa bagus saat debat. Bahkan, ia merasa gagasan yang disuarakan Ganjar sangat visioner untuk mengatasi masalah.

"Sepanjang Ganjar Pranowo bisa memanfaatkan momentum debat dengan baik dan timsesnya bisa mengamplifikasi isu-isu strategis yang menjadi unggulan, maka peluang elektabilitasnya rebound sangat terbuka," tutur Ade saat dihubungi, Rabu (13/12/2023).

Dikatakannya, panggung debat bisa mempengaruhi dinamika elektabilitas. Apalagi, sampai saat ini masih tinggi angka undecided voters dan swing voters.

"Besar kemungkinan mereka akan menggunakan debat sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya. Terutama dengan melihat performance kandidat dan program strategis yang diusungnya," tutur Ade.