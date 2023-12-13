Di Hadapan Jawara Banten, Mahfud MD: Saya Akan Terus Berjuang Menegakkan Kebenaran

LEBAK - Calon Wakil Presiden Partai Perindo, Mahfud MD, ingin membawa semangat kejawaraan untuk menegakkan keadilan. Hal itu akan dia wujudkan jika Ganjar Pranowo dan dirinya terpilih di Pilpres 2024 nanti.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam kunjungannya ke rumah pemenangan Ganjar Mahfud (GAMA) di Lebak, Banten. Dia beserta rombongan berkunjung ke sana Rabu (13/12/2023) siang WIB.

"Saya hanya ingin mengatakan sampai saat ini saya terus akan berjuang, terus berjuang untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan keyakinan dan kemampuan yang bisa saya lakukan," ujar Mahfud di depan para jawara Banten.

"Saya tentu merasa terikat untuk terus membawa semangat kejawaraan Banten untuk menegakkan kebenaran dari hati," sambungnya kemudian.

Lebih lanjut, Mahfud berterima kasih atas dukungan jawara Gapura Nusantara. Pria berusia 66 tahun itu lalu mengajak para pendukungnya untuk berjuang menegakkan keadilan dan mewujudkan Indonesia maju.

Dalam kunjungan tersebut, Mahfud diberikan sabuk, baju jawara, hingga golok oleh Ketua Asosiasi Jawara Kyai Zaki Mubarok. Pria yang menjabat sebagai Menko Polhukam itu tampak senang menerima penyematan itu.

(Khafid Mardiyansyah)