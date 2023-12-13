Diguncang 17 Gempa dalam 3 Hari, BMKG: Sukabumi Miliki 3 Sesar Aktif

SUKABUMI - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap bahwa terdapat tiga sesar aktif yang menjadi sumber gempa bumi di wilayah Sukabumi. Ketiga sesar tersebut adalah sesar Cimandiri, Citarik, dan Malasari.

Observer Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wilayah II Tangerang Selatan, Tedy mengatakan saat ini sedang berlangsung aktivitas gempa bumi di wilayah tersebut, dan pihak BMKG terus melakukan pemantauan terhadap peristiwa tersebut.

"Wilayah Sukabumi memiliki tiga sesar aktif, yaitu sesar Cimandiri, Citarik, dan Malasari. Kami terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas gempa yang terjadi," ungkap Tedy Rabu (13/12/2023).

Sebelumnya kata Tedy, BMKG mencatat rentetan gempa bumi yang terjadi di wilayah Sukabumi selama tiga hari terakhir. Sebanyak 17 gempa dengan magnitudo bervariasi tercatat selama periode tersebut.

"Meskipun gempa-gempa ini memiliki magnitudo relatif kecil, pemantauan terus dilakukan oleh BMKG guna memastikan keamanan wilayah tersebut," terangnya.