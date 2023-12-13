Kepuasan Kinerja Pemerintah 73,5%, Jokowi: Untuk Evaluasi dan Bahan Koreksi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal hasil survei kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dari Litbang Kompas pada bulan Desember 2023.

Hasil survei tersebut, sebanyak 73,5% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah Jokowi - Ma'ruf. Sedangkan 26,5% responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Jokowi mengatakan bahwa survei tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah.

"Ya itu semua untuk evaluasi pemerintah, untuk koreksi kalau ada hal yang kurang atau ada hal hal perlu diperbaiki," kata Jokowi, Rabu (13/12/2023).