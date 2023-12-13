Tampil Bagus Dalam Debat Perdana, Pengamat Nilai Elektabilitas Ganjar Bakal Rebound

JAKARTA - Penampilan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mendapat banyak apresiasi dalam debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam. Untuk itu, elektabilitas Ganjar-Mahfud diyakini bakal rebound pasca debat.

Hal itu seperti disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi. Menurutnya, Ganjar tampil dengan performa bagus saat debat. Bahkan, ia merasa gagasan yang disuarakan Ganjar sangat visioner untuk mengatasi masalah.

"Sepanjang Ganjar Pranowo bisa memanfaatkan momentum debat dengan baik dan timsesnya bisa mengamplifikasi isu-isu strategis yang menjadi unggulan, maka peluang elektabilitasnya rebound sangat terbuka," tutur Ade saat dihubungi, Rabu (13/12/2023).

Ade merasa, panggung debat bisa mempengaruhi dinamika elektabilitas. Apalagi, sambungnya, saat ini masih tinggi angka undecided voters dan swing voters.