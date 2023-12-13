Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Debat Perdana Pilpres 2024, Aiman: Ganjar Tempati Posisi Pertama dan Dapatkan Respons Positif

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |14:22 WIB
Debat Perdana Pilpres 2024, Aiman: Ganjar Tempati Posisi Pertama dan Dapatkan Respons Positif
Aiman Witjaksono (Foto: MPI)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai menggelar debat perdana calon presiden (capres) di Pilpres 2024, Selasa 12 Desember 2023.

Debat pertama ini mengangkat tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat perdana ini menjadi porsi Capres.

Juru Bicara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Aiman Witjaksono mengatakan bahwa Capres Ganjar Pranowo paling menguasai jalannya perdebatan tersebut. Bahkan Ganjar yang paling mendapatkan banyak respon positif dan paling sedikit mendapatkan respon negatif dari masyarakat.

"Ini bukan hanya pemahaman dari Mas Ganjar yang komprehensif tetapi juga bagaimana mengaplikasikan itu dari sebelumnya ketika 10 tahun menjadi gubernur dan menunjukkan bahwa bukan sekedar kata-kata yang disampaikan pemahaman yang disampaikan tapi sudah bukti yang dilakukan," kata Aiman dalam program debat perdana Capres-Cawapres pilpres 2024 di di MNC Convention Hall, INews Tower Lantai 3, Jakarta Pusat, Selasa, (12/12/2023).

"Mas Ganjar menempati posisi pertama dalam debat ini kita bersyukur dan ini satu hal yang positif artinya rakyat itu melihat mencermati bahwa yang harus menjadi presiden dan wakil presiden ke depan adalah orang yang paling paham orang yang paling berpengalaman serta sosok yang punya komitmen kuat terhadap hukum HAM anti korupsi untuk Indonesia sejahtera," tambah Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
