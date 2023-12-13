Performa Bagus saat Debat Capres, TPN: Kami Yakin Pemilih Ragu Akan Jatuhkan Pilihan ke Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengapresiasi penampilan debat calon presiden (capres) perdana Ganjar Pranowo di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

Direktur Eksekutif Komunikasi Politik/Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Achmad Baidowi atau Awiek menilai, Ganjar tampil sangat memukau. Ia merasa performa Ganjar meyakinkan, baik dari penguasaan materi, manajemen waktu, dan tata komunikasi yang mudah dimengerti.

"Ganjar tetap tampil prima tidak emosi, dan substansi gagasannya mengena, mudah dimengerti oleh audiens serta ditopang dengan penyajian data yang lengkap," tutur Awiek dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (13/12/2023).

Kendati demikian, Awiek meyakini pemilih ragu atau undecided voters akan menjatuhkan pilihan kepada Ganjar usai menonton debat capres perdana.

"Dengan performa debat tadi, kami yakin publik yang kemarin masih ragu akan menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar-Mahfud," tutur Awiek.

Lebih lanjut, Awiek merasa, Ganjar telah memadukan pengalaman yang dilakukam selama 10 tahun memimpin Jateng dengan proyeksi ke depan ketika akan memimpin Indonesia.

"Ganjar konsisten dengan narasi perbaikan yakni mempertahankan program yang sudah bagus dan memperbaiki hal-hal yang kurang swbagai penyempurnaan dari kebijakan Presiden Jokowi," tandasnya.