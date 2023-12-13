Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Debat Perdana Capres, Perindo: Ganjar Paling Jelas Paparkan Visi Misi Penegakan Hukum dan HAM

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |14:28 WIB
Debat Perdana Capres, Perindo: Ganjar Paling Jelas Paparkan Visi Misi Penegakan Hukum dan HAM
Capres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dianggap paling baik dalam menyampaikan gagasannya terkait penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo, Tama Satrya Langkun menanggapi debat perdana capres 2024 di Kantor KPU RI, Selasa (13/12/2023) malam.

"Pertama, dalam perdebatan kemarin terlihat dengan sangat jelas. Bahwa, penyampaian Ganjar yang paling clear dalam menjelaskan visi misi yang berkaitan dengan HAM. Tidak ada keraguan soal itu," kata Tama kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).

Kedua, Tama menjelaskan, Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang paling komplit dalam melaksanakan mandat penegakan HAM di Indonesia. Sebab, kata Tama, keduanya tidak memiliki beban masa lalu sebagai pelanggar HAM.

"Tidak kalah pentingnya, Mahfud MD sudah berbuat. Sebanyak 614 korban pelanggaran HAM yang berat dipulihkan hak-haknya. Meskipun kita masih punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara yudisial," jelas Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat V Kabupaten Bogor ini.

Ketiga, debat perdana semalam juga menjelaskan Ganjar dan Mahfud merupakan pasangan capres-cawapres yang merakyat. Mereka mengumpulkan masukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

"Mereka dengarkan apa masalah dan keluhan rakyat, dengan tujuan untuk menyelesaikannya setelah menjadi Presiden dan Wakil Presiden," pungkasnya.

