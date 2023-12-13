Usai Debat Capres, Pendukung Optimistis Ganjar Pranowo Dapat Raup Suara Milenial di Pemilu 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai menggelar debat calon presiden (capres) pertama, Selasa (12/12/2023). Debat perdana Pilpres 2024 ini menghadirkan tiga pasang calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Debat pertama ini mengangkat tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat ini menjadi Porsi Capres.

Salah satu pendukung dari perwakilan PDIP, Edi Guscahyanto (50) optimistis Ganjar Pranowo dapat meraup suara dari generasi milenial di pemilu 2024. Sebab Ganjar dinilai pintar dan solutif dalam menjawab dan menanggapi sejumlah pertanyaan dalam debat perdana itu.

"Ini debat yang sangat baik untuk pendidikan politik untuk generasi muda gen Z atau milenial yang akan melakukan pemilihan melakukan hak pilihnya dalam Pemilu tahun ini dan ini penting untuk kita semua agar kita bisa menentukan pilihan mana yang paling baik dan mana yang bisa memberikan visi misi solusi terhadap persoalan bangsa,"kata Edi dalam program debat perdana Capres-Cawapres pilpres 2024 di di MNC Convention Hall, INews Tower Lantai 3, Jakarta Pusat, Selasa, (12/12/2023).

Walaupun visi misi Ganjar belum tersampaikan secara utuh akan tetapi solusi yang ditawarkan Ganjar memiliki kekhasan tersendiri. Apalagi Ganjar telah memiliki pengalaman yang cukup lama sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Dalam hal memberikan solusi Pak Ganjar bagus punya kekhasan sendiri dengan perspektifnya masing-masing,"katanya.

Terakhir dia berharap, Ganjar Pranowo dapat memenangkan Pilpres 2024. Sebab segudang pengalaman itu telah ada didalam diri Ganjar dan kini telah menjadi seorang yang matang serta menguasai persoalan negara.

"Tentu kami berharap Pak Ganjar bisa memenangkan pilpres 2024 ini, karena dari sisi track recordnya beliau punya banyak pengalaman dua periode anggota DPR 2 periode, kepala daerah juga pendidikan politik,"tuturnya.